Un periodo del carnevale

Sostantivo

giovedì ( approfondimento) m inv

nei calendari occidentali quarto giorno della settimana, segue mercoledì e precede venerdì

Sillabazione

gio | ve | dì

Pronuncia

IPA: /dove'di*/ (causa il raddoppiamento della consonante successiva)

giovedì prossimo IPA: /dovedi p'prssimo/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino Iovis dies, letteralmente "giorno di Giove", quinto giorno della settimana, secondo l'ordine latino

Parole derivate

giovedì di passione, giovedì grasso, giovedì nero, giovedì santo

Termini correlati

anno, domenica, giorno, lunedì, martedì, mercoledì, mese, notte, sabato, settimana, venerdì

Varianti

giovedí

Proverbi e modi di dire