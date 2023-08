Artigiani molto attivi durante il periodo di Carnevale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artigiani molto attivi durante il periodo di Carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MASCHERAI

Significato/Curiosita : Artigiani molto attivi durante il periodo di carnevale

Eventi non legati al carnevale. nel periodo di carnevale e collegati a questa manifestazione, vengono organizzati molti eventi, sia di interesse locale che... Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. maschera, nella commedia dell'arte, sta a indicare i personaggi stilizzati che indossano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

