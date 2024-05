La percorre la sposina

Sostantivo

Curiosità su: La navata è la suddivisione interna di un edificio di grandi dimensioni, sia civile sia religioso, per mezzo di una fila di colonne o di pilastri separati da arcate o architravi. Le navate furono adottate nell'architettura greca e romana per dividere edifici coperti a uso pubblico, quali portici (o stoai), e basiliche civili. Il grande vantaggio delle navate era quello di dividere lo spazio interno in più sezioni che venivano coperte separatamente, quindi senza dover ricorrere a cupole e tetti mastodontici nel caso di edifici molto grandi. Negli edifici religiosi il corpo delle navate è solitamente inscritto nel cosiddetto piedicroce. Le chiese infatti avevano spesso una pianta a croce latina, dove il corpo delle navate, che andava dal fondo dell'edificio alla crociera col transetto, occupava la parte inferiore della croce appunto. Non bisogna confondere, quindi, il piedicroce con la navata.

navata ( approfondimento) f (pl.: navate)

(architettura) suddivisione interna di un edificio in più sezioni, effettuata tramite colonne o pilastri

Sillabazione

na | và | ta

Pronuncia

IPA: /na'vata/

Etimologia / Derivazione

da nave, per la forma

Termini correlati