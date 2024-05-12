Lampada orientabile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lampada orientabile' è 'Faretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FARETTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lampada orientabile" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lampada orientabile". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Faretto? Un faretto è una fonte di illuminazione che può essere direzionata in modo preciso grazie alla sua struttura regolabile. Questa caratteristica permette di indirizzare la luce verso specifici punti o oggetti, migliorando l'efficienza dell'illuminazione e creando effetti di luce desiderati. Spesso utilizzato in ambienti domestici, uffici o spazi artistici, il faretto offre la possibilità di concentrare la luce dove serve di più, garantendo versatilità e funzionalità. La sua capacità di orientamento lo rende uno strumento pratico e versatile.

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Lampada orientabile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Faretto

Se la definizione "Lampada orientabile" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lampada orientabile" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Faretto:

F Firenze A Ancona R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lampada orientabile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccolo congegno per illuminare, anche a incassoUna lampada da vetrinaLampada da vetrinaUna lampada orientabileTrova la lampada magica con il genioLa lampada che sovrasta il tavolo operatorioQuello della lampada poteva esaudire tre desideriLampada da comodino