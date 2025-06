Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso nei cruciverba: la soluzione è Faretto

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso' è 'Faretto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FARETTO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Faretto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Faretto? Il faretto è un piccolo dispositivo di illuminazione, spesso a incasso, progettato per illuminare ambienti in modo mirato e discreto. Ideale per creare atmosfere suggestive o evidenziare particolari, si integra perfettamente con l'arredamento senza occupare spazio. La sua versatilità lo rende una soluzione elegante e funzionale per ogni tipo di ambiente domestico o commerciale. È davvero un alleato prezioso per l’illuminazione moderna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Piccolo lago del PiemontePiccolo organo del voloIl piccolo d un gallinaceo con il becco rossoIl piccolo della gattaUn trillante congegno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "Piccolo congegno per illuminare, anche a incasso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

U A T À I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACUITÀ" ACUITÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.