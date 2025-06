Una lampada da vetrina nei cruciverba: la soluzione è Faretto

FARETTO

Curiosità e Significato... La parola Faretto è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Faretto.

Perché la soluzione è Faretto? Una lampada da vetrina è un piccolo apparecchio di illuminazione progettato per mettere in risalto esposizioni o oggetti in negozi e locali. Si chiama faretto perché concentra la luce su un punto preciso, aiutando a valorizzare ciò che si vuole mostrare. È uno strumento essenziale per creare atmosfera e attirare l'attenzione, rendendo ogni dettaglio più visibile e accattivante.

F Firenze

A Ancona

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

