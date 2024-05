Incostante come può essere il tempo

Aggettivo

Curiosità su: Variabile – in matematica, un oggetto che in momenti diversi può assumere valori all'interno di un certo insieme Variabile – in statistica, insieme di caratteristiche rilevate su una o più unità statistiche Variabile – in informatica, una posizione di memoria che può contenere un valore e che può essere modificata Stella variabile – in astronomia, una stella che ha variazioni di luminosità regolari o irregolari.

variabile m e f sing (pl.: variabili)

che varia, che pùò cambiare; anche non stabile Precipitazioni variabili in Lombardia e in Piemonte.

Sostantivo

variabile ( approfondimento) f sing (pl.: variabili)

(matematica) (fisica) quantità in grado di assumere valori diversi in numero (informatica) locazione di memoria che può contenere un valore e che può essere modificata (economia) (statistica) insieme di tratti distintivi di un campione di riferimento (per estensione) elemento o aspetto che può essere soggetto a variazioni

Sillabazione

va | ri | à | bi | le

Pronuncia

IPA: /va'rjabile/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo variabilis, che deriva da variare cioè "variare"

Sinonimi

instabile, incostante, mutevole, modificabile, mutabile, incerto, indeciso, volubile, cangiante, variante

Contrari

stabile, costante, fisso, immutabile, immobile, invariabile

Parole derivate