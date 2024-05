Si pratica nel tempo libero

Sostantivo

Curiosità su: Lo sport è qualsiasi forma di attività che mira a utilizzare, mantenere o migliorare le capacità e le abilità psicofisiche, fornendo divertimento ai partecipanti e, in alcuni casi, intrattenimento agli spettatori. Lo sport è svolto talvolta come competizione sportiva, altre volte per puro diletto o per mantenere la forma fisica. Con il termine sportivo vengono definiti sia gli atleti praticanti sia gli spettatori fruitori degli spettacoli sportivi.

sport ( approfondimento) m inv

insieme di attività fisiche individuali o collettive, svolte in cambio o meno di compenso, per impegnare e mettere in atto determinate capacità psicomotorie (familiare) fare [un po' di] movimento fisico, un poco di esercizio

Sillabazione

spòrt

Pronuncia

IPA: /'sprt/

Etimologia / Derivazione

dal latino desportare passato dal latino al francese desporter e dall'inglese all'italiano come sport

Sinonimi

gioco, diporto, divertimento, svago, passatempo, hobby

Parole derivate

sportivamente, sportività, sportsman, sportivo, sport utility

Termini correlati

esercizio, coordinazione

abitudine

( per estensione ) educazione

educazione agonismo

diporto

fair play

Iponimi

alpinismo, automobilismo, pallacanestro, pugilato, calcio, canottaggio, ciclismo, equitazione, golf, ippica, motociclismo, nuoto, pallanuoto, pugilato, rugby, sci, sci-alpinismo, tennis, torrentismo, vela

