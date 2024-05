Lo sono i verbi come essere e avere

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Le truppe ausiliarie (“Truppe d'appoggio”, in latino auxilia) furono un corpo dell'esercito romano reclutato fra le popolazioni sottomesse di peregrini, ovvero non ancora in possesso della cittadinanza romana.

ausiliari m pl

plurale di ausiliario

Sostantivo, forma flessa

ausiliari m pl

plurale di ausiliario

Sillabazione

au | si | lià | ri

Etimologia / Derivazione

vedi ausiliario

Sinonimi