Bisogna essere cauti nel formularla

Sostantivo

Curiosità su: Sotto accusa (The Accused) è un film del 1988 diretto da Jonathan Kaplan. Il film, con protagoniste Jodie Foster e Kelly McGillis, è ispirato a un fatto autentico avvenuto in un bar di New Bedford, Massachusetts, nel 1983, di cui fu vittima la giovane Cheryl Araujo. Sceneggiatura e colonna sonora della pellicola furono rispettivamente firmate da Tom Topor e da Brad Fiedel. La Foster vinse per la sua interpretazione un Oscar e un Golden Globe come miglior attrice. Il film, che include una sequenza traumatizzante e realistica della violenza a Sarah Tobias su di un flipper, è stato uno dei primi lavori di Hollywood a testimoniare così esplicitamente il tema dello stupro.

accusa ( citazioni) f sing (pl.: accuse)

attribuzione di una colpa (diritto) imputazione in un processo difendersi da un' accusa

prosciolto da un' accusa

stato di accusa: (diritto) per evidente condizione di colpevolezza

Voce verbale

accusa

terza persona singolare presente indicativo di accusare lui/lei accusa (formale) seconda persona singolare presente indicativo di accusare lei accusa seconda persona singolare imperativo di accusare (tu) accusa!

Sillabazione

ac | cù | sa

Pronuncia

IPA: /ak'kuza/

Etimologia / Derivazione

( sostantivo ) derivato di accusare a sua volta dal latino accusare che deriva da ad- + causa

Citazione

Sinonimi

calunnia, insinuazione, critica, biasimo, diffamazione, denigrazione, rimprovero, taccia

(diritto) imputazione, incriminazione, denuncia, querela, carico, addebito

Contrari

giustificazione, scusa

(diritto) difesa, discolpa, discarico

Parole derivate