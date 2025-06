Gli ambienti della scuola nei cruciverba: la soluzione è Aule

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli ambienti della scuola

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Gli ambienti della scuola' è 'Aule'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AULE

Curiosità e Significato di "Aule"

Vuoi sapere di più su Aule? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Aule.

Perché la soluzione è Aule? Le aule sono quegli spazi fondamentali all'interno delle scuole dove avviene l'apprendimento. Sono luoghi di incontro tra studenti e insegnanti, dove si svolgono le lezioni e si condividono idee. Ogni aula ha la sua atmosfera unica, contribuendo a creare un ambiente stimolante per la crescita e la curiosità dei ragazzi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Stanze magneVasti locali destinati agli scolariLocali scolastici o del tribunaleInizio di scuolaLa scuola di architettura fondata da GropiusUn istituto della scuola secondaria abbreviazione

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aule

Stai cercando la risposta alla definizione "Gli ambienti della scuola"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

U Udine

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M C H I O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIOMA" CHIOMA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.