Allontanata dalla scuola

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Allontanata dalla scuola' è 'Sospesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SOSPESA

Perché la soluzione è Sospesa? Quando uno studente viene sospeso, significa che è stato temporaneamente allontanato dall'ambiente scolastico a causa di comportamenti inappropriati o violazioni delle regole. Questa misura, conosciuta come sospesa, implica che l'interessato non può frequentare le lezioni e partecipare alle attività scolastiche per un certo periodo. La sospensione serve a garantire un ambiente sicuro e rispettoso, permettendo anche una riflessione sui comportamenti adottati. La sospesa si conclude al termine del periodo stabilito, consentendo la ripresa delle attività scolastiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Allontanata dalla scuola". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Allontanata dalla scuola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sospesa

Quando la definizione "Allontanata dalla scuola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Allontanata dalla scuola" conferma che la soluzione 'Sospesa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sospesa

S Savona O Otranto S Savona P Padova E Empoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Allontanata dalla scuola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sospesa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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