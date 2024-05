È un gioco di mani

Sostantivo

Curiosità su: La morra (murra in Sardegna, Calabria e Sicilia, more o mora in Friuli, mórra in Molise, mora in Trentino e nel veronese, mourra o mourre in Valle d'Aosta e in Provenza, morra in milanese, mura in bergamasco) è un antico gioco tradizionale.

morra ( approfondimento) f sing

antico e popolare gioco d'azzardo, oggi proibito, già praticato dai Romani col nome di micatio giocare alla morra

la morra cinese

Sillabazione

mòr | ra

Pronuncia

IPA: /'mrra/

Etimologia / Derivazione

etimologia incerta. forse dal latino micatio, forse dal celtico meur: dito, forse da Mori o Arabi che possono averlo diffuso

Varianti