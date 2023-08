Il gioco di mani che si proietta sulla parete - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gioco di mani che si proietta sulla parete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OMBRE CINESI

Significato/Curiosita : Il gioco di mani che si proietta sulla parete

Finalmente avanza. un'ombra enorme si proietta sulla parete della camera, ancora un passo e l'ombra scompare. il doppio è uno. scottie ha le lacrime... vedi ombre cinesi (album). il teatro delle ombre cinesi è una forma d'arte cinese che può vantare una lunghissima tradizione. le ombre cinesi sono un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

