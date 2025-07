In quella cinese le forbici battono la carta nei cruciverba: la soluzione è Morra

MORRA

Curiosità e Significato di Morra

Vuoi sapere di più su Morra? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Morra.

Perché la soluzione è Morra? MORRA è il termine che indica la scelta tra carta, forbici e sasso in un gioco tradizionale cinese. Ogni elemento può batterne uno e perdere con un altro, creando una sequenza di vittorie e sconfitte divertente e semplice. È un modo immediato per decidere chi comincia o per risolvere una sfida in modo giocoso e rapido. Un classico esempio di decisione istantanea tra amici.

Come si scrive la soluzione Morra

Hai trovato la definizione "In quella cinese le forbici battono la carta" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

O Otranto

R Roma

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C I O R M D A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MORDACI" MORDACI

