Ficcare bene in testa

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Verbo

Transitivo

Curiosità su: Il Risorgimento, processo storico noto anche con la locuzione Unità d'Italia e talvolta identificato come Rivoluzione italiana, è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto che sancì, ad opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Stato unitario italiano formatosi con le annessioni plebiscitarie di gran parte degli Stati preunitari. Il Risorgimento continuò con l'incorporazione del Veneto nel 1866 e si ritiene tradizionalmente concluso con la presa di Roma del 20 settembre 1870 e la sua proclamazione ufficiale a capitale d'Italia il 3 febbraio 1871; rimasero fuori dal Regno d'Italia le "terre irredente" di Trento e Trieste, che furono incorporate solo al termine della prima guerra mondiale. Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, «aveva subìto un brusco arresto [con la perdita] della sua unità politica nel 476 d.

inculcare (vai alla coniugazione)

imprimere qualcosa nella mente di qualcuno usando insistenti modalità di persuasione, ed insegnamenti ripetuti e continuati per inculcare l'educazione ai figli usava bastonarli

la madre ha inculcato loro la convinzione di avere un'indole al comando; puoi immaginare

Sillabazione

in | cul | cà | re

Pronuncia

IPA: /ikul'kare/

Etimologia / Derivazione

dal latino inculcare, infinito presente attivo di inculco, letteralmete "premere, pestare" o "infilare a forza" (ma l'accezione figurata di "imprimere in mente" è già nel latino classico), composto di in- cioè in- e calco cioè "calcare"

Sinonimi

fissare,imprimere, infondere, instillare, trasfondere, far entrare-radicare, trasfondere, trasporre.

CONTR sradicare, rimuovere, togliere, estirpare.

Contrari