Cucurbitaceo che può essere retato

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cucurbitaceo che può essere retato' è 'Melone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MELONE

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Perché la soluzione è Melone? Il melone è un frutto appartenente alla famiglia delle cucurbitacee, caratterizzato da una polpa dolce e succosa. La sua buccia può essere retata o liscia, a seconda della varietà. È molto apprezzato per la sua freschezza durante i mesi caldi, offrendo un apporto di acqua e vitamine. La forma rotonda o leggermente ovale e il colore della buccia variano tra le diverse specie. Questo frutto si consuma spesso come merenda o in macedonie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cucurbitaceo che può essere retato". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Cucurbitaceo che può essere retato nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Melone

La soluzione associata alla definizione "Cucurbitaceo che può essere retato" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cucurbitaceo che può essere retato" conferma che la soluzione 'Melone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Melone

M Milano E Empoli L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cucurbitaceo che può essere retato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Melone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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