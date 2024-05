Corre subito a vedere

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Aggettivo

Curiosità su: Curioso come George (Curious George) è una serie animata statunitense, co-prodotto da Imagine Entertainment, WGBH Boston e Universal Animation Studios, e basata sui personaggi dei libri per bambini Curioso come George di Margret Rey e Hans August Rey.

curioso m sing

desideroso di conoscere ha cambiato opinione semplicemente perché curioso (gergale) che si ostina nel sapere o nel vedere cose che non lo riguardano, neanche indirettamente (per estensione) con un piacevole interesse per qualcosa che si immagina giusto e vero; amante della verità è una persona curiosa e socievole (familiare) (gergale) che suscita perplessità e lascia irrisolto o meno un dilemma; in modo sarcastico indica che qualcosa è impossibile, troppo assurda per essere creduta certo... la qual cosa è assai curiosa

Voce verbale

curioso

prima persona singolare dell'indicativo presente di curiosare

Sillabazione

cu | rió | so

Pronuncia

IPA: /ku'rjozo/

Etimologia / Derivazione

dal latino curiosus, ossia "che si cura di qualcosa"

Citazione

Sinonimi

(di individuo) attento, indagatore

attento, indagatore ( spregiativo ) ficcanaso, indiscreto, invadente, pettegolo

ficcanaso, indiscreto, invadente, pettegolo ( popolare ) impiccione

impiccione bizzarro, buffo, insolito, particolare,singolare,strano, stravagante

interessato

originale, raro,

(per estensione) (gergale) osservatore

Contrari

(di individuo) annoiato, disinteressato, distratto, incurante, indifferente

annoiato, disinteressato, distratto, incurante, indifferente discreto, riservato

banale comune, normale, ordinario, solito

(gergale) scontato

Parole derivate

curiosamente, incuriosire

Termini correlati

attento

(per estensione) entusiasta

Alterati