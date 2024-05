La buca del golf realizzata con un colpo in meno

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: Birdie – termine golfistico che indica il risultato di -1 sul par Birdie – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America Birdie – personaggio della serie di videogiochi Street Fighter Birdie – film del 2021 diretto da Gregory Alan Williams Birdie the Early Bird – personaggio di McDonaldland Birdie Tebbetts – giocatore di baseball e imprenditore sportivo statunitense

bird

(zoologia) uccello volatile (gergale) (US) ragazza particolarmente attraente, corrisponde al regionalismo italiano pollastrella (gergale) (soprattutto in Irlanda e Inghilterra) fidanzata (cockney) (popolare) (gergale) prigionia, durata di una condanna She's doing bird : Sta scontando la pena, è in carcere. (popolare) (gergale) (volgare) (nell'inglese asiatico) pene, cazzo

Verbo

bird (vai alla coniugazione)

cacciare uccelli osservare gli uccelli nel loro ambiente naturale

Sillabazione

bird

Pronuncia

(inglese britannico standard) IPA: /bd/

IPA: (US) IPA: /bd/

IPA: (dialetto di New York) IPA: /bd/

Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

sostantivo: uccello

dal medio inglese brid, a sua volta dall'anglosassone brid o bridd con il significato di "pulcino" o "piccolo uccello", la cui origine a sua volta è incerta. Si è ipotizzata una connessione con il verbo breed "nutrire" ma l'ipotesi resta tutt'altro che verificata. Il termine anglosassone per uccello, "fugol" (imparentato con il tedesco Vogel e olandese vogel) ha invece subito uno slittamento semantico passando a indicare una determinata categoria di volatili, cfr. inglese fowl, "pollame". La forma brid è stata la più diffusa fino al 1470 circa ma la sua variante con metatesi (bird) è attesta già dal 1419 nei dialetti nord-inglesi.

verbo: osservare o cacciare uccelli

da birdlime per contrazione; il termine birdlime indica la colla spalmata sui rami degli alberi dai cacciatori di uccelli durante le battute di caccia. Per estensione il verbo da qui derivato ha assunto anche il significato aggiuntivo di "osservare gli uccelli nel loro ambiente naturale" oltre a quello di "cacciare uccelli"

sostantivo: periodo di prigionia

dallo slang londinese (cockney) birdlime per "tempo". Il termine deriva dall'inglese birdlime indicante la colla usata durante la caccia degli uccelli; per estensione, nello slang londinese è passato a significare "periodo di tempo", "attesa" spesso lunga e noiosa e in questo senso "prigionia"

denominazione volgare del pene

dal malese burung, "pene", "uccello" passato in inglese per somiglianza fonetica

Sinonimi

(pollastrella) broad, chick, dame, lass, girl

broad, chick, dame, lass, girl (durata della condanna) porridge, stretch, time

Iponimi

Parole derivate