La studia lo scacchista

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Mossa (Mosse in friulano standard, Mossa nella variante locale, Moš in sloveno) è un comune italiano di 1 516 abitanti in Friuli-Venezia Giulia.

mossa f sing

femminile di mosso

Sostantivo

mossa f sing

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu (teatro) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Voce verbale

mossa

participio passato femminile singolare di movere participio passato femminile singolare di muovere

Sillabazione

mòs | sa

Pronuncia

IPA: /'mssa/

Etimologia / Derivazione

(aggettivo) vedi mosso

(sostantivo) da mosso

(voce verbale) vedi muovere

Sinonimi

spostata, alzata, abbassata, tirata, spinta

rimossa, trasportata, dislocato; messa in moto, messa in azione, manovrata

( senso figurato ) incitata, sollecitata, convinta, persuasa, trascinata, indotta

incitata, sollecitata, convinta, persuasa, trascinata, indotta scossa, commossa

vivace, movimentata, animata

(di acqua di mare) agitata, ondosa, ondulata

agitata, ondosa, ondulata frammentata, frastagliata, accidentata

(sostantivo) moto, movenza, movimento, spostamento, atto, gesto, atteggiamento

moto, movenza, movimento, spostamento, atto, gesto, atteggiamento avvio, inizio, impulso, spinta, passo, azione, intervento, iniziativa, decisione, manovra

( senso figurato ) partenza, scossa, sollecitazione,

partenza, scossa, sollecitazione, cenno, finta

(senso figurato) spunto

Contrari

(aggettivo) ferma, immobile, immobilizzata

ferma, immobile, immobilizzata fermata, bloccata, frenata

calma, tranquilla, quieta

fiacca, lenta, monotona

piatta, uniforme

(sostantivo) fissità, immobilità, quiete staticità

fissità, immobilità, quiete staticità blocco, impedimento, stasi

Parole derivate

contromossa, mossiere

Alterati