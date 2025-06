Lo è chi non studia nei cruciverba: la soluzione è Asino

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è chi non studia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è chi non studia' è 'Asino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASINO

La soluzione Asino di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Asino per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Asino? Asino indica un animale quadrupede noto per la sua testardaggine e semplicità. In senso figurato, viene usato per descrivere una persona un po’ lenta o poco sveglia, spesso con un tono scherzoso o affettuoso. La parola richiama anche l’immagine di chi non si impegna nello studio o nel lavoro, preferendo approcci più semplici. Insomma, un termine che unisce simpatia e ironia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Celebre opera di ApuleioÈ un somaroHa dei grandi padiglioniLo studia l entomologoLo studia il comunicandoLo cerca lo studente che studia fuori casa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo è chi non studia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

O Otranto

G N O A A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANGOLA" ANGOLA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.