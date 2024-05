La Soluzione ♚ Lo studia l entomologo La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : INSETTO . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. INSETTO

Significato della soluzione per: Lo studia l entomologo Gli insetti o entomi (Insecta Linneo, 1758) sono una classe di animali appartenenti al grande phylum degli Arthropoda. Questa classe rappresenta il più grande tra i raggruppamenti di animali che popolano la Terra, annoverando oltre un milione di specie, pari ai cinque sesti dell'intero regno animale. Si ritiene che siano tra i più antichi colonizzatori delle terre emerse in quanto fossili di insetti rinvenuti risalgono al Devoniano. Italiano: Sostantivo: insetto . (biologia), (zoologia), (entomologia) artropode della classe Insecta, caratterizzato da sei zampe e fino a quattro ali; la sua classificazione scientifica è Insecta ( tassonomia) gli insetti si suddividono in Pterigoti e Apterigoti.. (senso figurato) individuo ignobile. Sillabazione: in | set | to. Pronuncia: IPA: /in'stto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino insectum formato da in e da sectum cioè "diviso in sezioni" .

