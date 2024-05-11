Soffia sul fuoco

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Soffia sul fuoco' è 'Mantice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MANTICE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Soffia sul fuoco" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Soffia sul fuoco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mantice? La mantice è uno strumento utilizzato per aumentare l’aria in un fuoco, facilitando la combustione più intensa e rapida. Soffiare sulla fiamma con la mantice permette di alimentare le braci, rendendo più vivace il calore prodotto. Questo apparecchio, spesso in metallo o pelle, viene azionato con una pompa manuale che indirizza l’aria verso le fiamme. La sua funzione principale è quindi quella di migliorare la combustione, rendendo più efficiente il fuoco.

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Soffia sul fuoco nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Mantice

La definizione "Soffia sul fuoco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Soffia sul fuoco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Mantice:

M Milano A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Soffia sul fuoco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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