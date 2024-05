Può essere da fuoco o da taglio

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: Un'arma è un qualsiasi oggetto, dispositivo, strumento meccanico o elemento di natura chimica, nucleare o elettromagnetica che venga utilizzato allo scopo di offendere oppure sia progettato per la difesa personale dell'utilizzatore. In linea puramente teorica, qualunque oggetto può essere utilizzato come arma, anche se chiaramente alcuni possono risultare più efficaci o più idonei allo scopo, rispetto ad altri.

arma ( approfondimento) f sing (pl.: armi)

(arma) qualsiasi strumento atto a offendere o difendere il Taser è un' arma di dissuasione non letale

quasi tutte le armi da sparo sono abbastanza pesanti arma propria: arma impropria: arma bianca: (storia) (politica) (militare) (diritto) corpo dell'esercito

Voce verbale

arma

terza persona singolare dell'indicativo presente di armare seconda persona singolare dell'imperativo presente di armare

Sillabazione

ar | ma

Pronuncia

IPA: /'arma/

Etimologia / Derivazione

dal latino arma, "armamento difensivo", originariamente neutro pluralia tantum in latino classico, divenuto poi sostantivo femminile di seconda declinazione nel latino medievale e volgare

Sinonimi

fucile, pistola, coltello

esercito, milizia

( araldica ) blasone, arme

blasone, arme (senso figurato) espediente, risorsa, mezzo

Parole derivate

armacollo, armeggiare, capoarma

Proverbi e modi di dire