ARMA

Curiosità e Significato di Arma

Approfondisci la parola di 4 lettere Arma: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Arma? ARMA indica uno strumento usato per difendersi o attaccare, come armi da fuoco, spade o archi. È un termine che racchiude tutto ciò che può essere impiegato come strumento di offesa o difesa, simbolo di potenza e protezione. Usato anche in senso figurato, può rappresentare un mezzo efficace per affrontare situazioni difficili. In ogni caso, l’arma rimane un simbolo di forza e strategia.

