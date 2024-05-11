Può essere da ferma o da riporto

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Può essere da ferma o da riporto' è 'Cane Da Caccia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CANE DA CACCIA

Perché la soluzione è Cane Da Caccia? Il cane da caccia è un animale addestrato per aiutare gli uomini nella ricerca e cattura di selvaggina durante le battute di caccia. Può essere da ferma, cioè che si ferma in attesa dell'ordine, oppure da riporto, che segue il movimento del selvatico per rintracciarlo. La sua versatilità e intelligenza lo rendono indispensabile in molte attività venatorie. La capacità di adattarsi a diverse tecniche di caccia ne evidenzia la grande utilità e competenza.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Può essere da ferma o da riporto". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Può essere da ferma o da riporto nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Cane Da Caccia

Se la definizione "Può essere da ferma o da riporto" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Può essere da ferma o da riporto" conferma che la soluzione 'Cane Da Caccia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Cane Da Caccia

C Como A Ancona N Napoli E Empoli D Domodossola A Ancona C Como A Ancona C Como C Como I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Può essere da ferma o da riporto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cane Da Caccia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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