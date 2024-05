Può essere dotato di girarrosto

Sostantivo

Curiosità su: Il forno è una costruzione, generalmente una camera, dove viene raccolto del calore, generato tramite la combustione di legna o elettricamente. Il forno è utilizzato per scaldare solidi o liquidi e trova applicazione in ambito domestico (per la cottura degli alimenti crudi), artigianale (ad esempio per la produzione di ceramiche artistiche o manufatti in vetro) e industriale (ad esempio nella metallurgia e nell'industria chimica).

forno ( approfondimento) m sing (pl.: forni)

(gastronomia) (tecnologia) (ingegneria) dispositivo che genera calore per scaldare cibi o materiali mangio solo la pizza cotta nel forno a legna (medicina) marchingegno utilizzato in reumatologia a fini curativi

Sillabazione

fòr | no

Pronuncia

IPA: /'forno/

Etimologia / Derivazione

dal latino furnus, affine a formus ossia "caldo"

Citazione

Sinonimi

fornace, panetteria, panificio, bottega di fornaio, negozio di fornaio

( senso figurato ) ambiente caldissimo, luogo caldissimo, stufa

ambiente caldissimo, luogo caldissimo, stufa (senso figurato) bocca, bocca molto larga, bocca molto aperta, fauci

Contrari

(senso figurato) ghiacciaia, frigorifero









Parole derivate

altoforno

infornare, sfornare

Alterati

(diminutivo) fornetto, fornello

Proverbi e modi di dire