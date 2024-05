La previsione che può essere riservata

Sostantivo

Curiosità su: La prognosi (dal greco: p-, "prima" + s, "conoscere, sapere") è un giudizio di previsione sul probabile andamento della malattia. Viene formulata dal medico una volta fatta la diagnosi, prendendo in considerazione l'usuale tempistica di guarigione, le condizioni del malato, le possibilità terapeutiche, le possibili complicazioni o le condizioni ambientali. Il termine prognosi riservata viene utilizzato quando l'espressione della prognosi non è possibile, in quanto la malattia è suscettibile di evoluzioni non prevedibili anche gravi a partire dalla diagnosi iniziale. Il termine prognosi sfavorevole viene utilizzato quando la mortalità supera le possibilità di sopravvivenza; in questo caso i mesi della prognosi indicano la tempistica di decesso e non di guarigione.

prognosi ( approfondimento) f inv

(medicina) previsione medica del giudizio della progressione malarica

Sillabazione

prò | gno | si

Pronuncia

IPA: /'prozi/

Etimologia / Derivazione

dal greco ps cioè "previsione"

Sinonimi

pronostico, aspettativa, previsione, prospettiva

Contrari