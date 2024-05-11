Luis premio Nobel per la chimica nel 1970

Home / Soluzioni Cruciverba / Luis premio Nobel per la chimica nel 1970

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Luis premio Nobel per la chimica nel 1970' è 'Leloir'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LELOIR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Luis premio Nobel per la chimica nel 1970" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Luis premio Nobel per la chimica nel 1970". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Leloir? Luis LELOIR ha ricevuto il riconoscimento più prestigioso nel campo della chimica nel 1970, riconoscendo il suo contributo fondamentale alla comprensione dei processi biochimici. La sua ricerca ha rivoluzionato lo studio delle molecole biologiche, portando a importanti scoperte sulla regolazione metabolica. Il suo lavoro ha avuto un impatto duraturo sulla scienza, aprendo nuove strade per studi e applicazioni mediche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Luis premio Nobel per la chimica nel 1970 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Leloir

Per risolvere la definizione "Luis premio Nobel per la chimica nel 1970", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Luis premio Nobel per la chimica nel 1970" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Leloir:

L Livorno E Empoli L Livorno O Otranto I Imola R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Luis premio Nobel per la chimica nel 1970" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il Linus premio Nobel per la chimica e per la paceDario premio NobelMadre di Calcutta premio Nobel per la Pace nel 1979Kertész scrittore ungherese premio NobelLo scrittore ungherese Kertész premio Nobel per la letteratura nel 2002