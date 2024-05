Contratto a doppio premio nella pratica di Borsa usa

Sostantivo

Curiosità su: Uno straddle (dall'inglese stare a cavalcioni), stellaggio o contratto a doppio premio è una strategia che prevede il contemporaneo acquisto di un'opzione put e di una call con medesimo strike price e medesima scadenza (expiration date). La particolarità è che questa strategia può essere profittevole in qualunque direzione si muova il prezzo. Se la si compra, questa strategia ha un rischio massimo rappresentato dalla somma dei premi pagati per acquisire la call e la put, mentre il profitto è teoricamente altissimo, dato che il prezzo del sottostante potrebbe - più che altro in linea di principio - crescere in modo illimitato con parallela rivalutazione dell'opzione call. Al contrario, chi vende uno straddle spera che il sottostante si muova poco, intascando alla scadenza fino a tutto il premio ricevuto per le due opzioni se la quotazione finale del titolo sarà quella dello strike scelto, ma rischiando in proporzione quanto più il titolo se ne discosterà.

option f inv

(finanza) diritto di opzione, quotato in un mercato finanziario o in una borsa valori

Sillabazione

lemma non sillababile perché di origine inglese

Etimologia / Derivazione

dall'inglese option che deriva dal latino optàre

Termini correlati

call option, put option, future, immunizzazione, portafoglio, stock, azione, leverage, leva finanziaria, duration, butterfly, married put, bull call spread, bear put spread, protective collar, long straddle, long strangle, iron condor, iron butterfly, finanza, market, mercato, risk, rischio, bond, BTP, spread, American option, European option, Bermudan option, warrant, scadenza, volatilità, hedging

Varianti