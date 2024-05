Limitata come può essere una spesa

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: Modica (Muòrica in siciliano) è un comune italiano di 53 442 abitanti del libero consorzio comunale di Ragusa in Sicilia. Città di origini neolitiche, fino al XIX secolo è stata capitale di una contea che ha esercitato una vasta influenza politica, economica e culturale. Il suo centro storico, ricostruito a seguito del devastante terremoto del 1693, costituisce uno degli esempi più significativi di architettura tardo barocca. Per i suoi capolavori la città è stata inclusa nel 2002, insieme ad alcuni centri del Val di Noto, nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. È nota anche per la preparazione del tipico cioccolato.

modica f sing

femminile singolare di modico

Sillabazione

mò | di | ca

Etimologia / Derivazione

vedi modico