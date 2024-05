Se è grande può essere tentacolare

Sostantivo

Curiosità su: Una città è un insediamento umano, esteso e stabile, che si differenzia da un paese o un villaggio per dimensione, densità di popolazione, importanza o status legale, frutto di un processo più o meno lungo di urbanizzazione. Sinteticamente essa è definibile come una concentrazione di popolazione e funzioni, dotata di un proprio territorio e di strutture stabili. Il termine italiano città deriva dall'analogo accusativo latino civitatem, a sua volta da civis, cittadino, poi troncato in cittade da cui deriva anche civiltà. In senso amministrativo il titolo di città spetta ai comuni ai quali sia stato formalmente concesso in virtù della propria importanza, e varia secondo gli ordinamenti giuridici dei vari Stati.

città ( approfondimento) f inv

(geografia) (architettura) centro abitato di grandi dimensioni dove si accentrano attività amministrative, sociali, economiche, culturali e religiose un centro storico è come una città nella città

Sillabazione

cit | tà

Pronuncia

IPA: /tit'ta/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal latino civitas, -tatis, derivazione di civis ossia "cittadino"

Citazione

Sinonimi

borgo, capitale, capoluogo, centro, centro abitato, comune, megalopoli, metropoli, provincia, territorio urbano

( uso letterario ) urbe

urbe abitanti, cittadinanza, cittadini, collettività, comunità, popolazione, popolo

Contrari

campagna

Parole derivate

cittadella, cittadino, cittadinanza, città-regione, città-stato, città multicentrica

Termini correlati