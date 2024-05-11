Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due' è 'Isaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISAIA

Perché la soluzione è Isaia? Isaia è considerato uno dei più grandi profeti dell'antico Israele, noto per le sue visioni e messaggi divini rivolti al popolo. La sua figura si distingue per l'importanza delle sue profezie e per il ruolo di guida spirituale che ha svolto durante periodi di crisi. La storia lo associa a un episodio particolare, in cui Manasse, re di Giuda, ordinò di segare in due il profeta, simbolo di persecuzione e sofferenza subita da Isaia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Isaia

Se la definizione "Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due" conferma che la soluzione 'Isaia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Isaia

I Imola S Savona A Ancona I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il grande profeta ebreo che Manasse fece segare in due" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Isaia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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