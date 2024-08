La Soluzione ♚ Il profeta ebreo che fu segato in due La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ISAIA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ISAIA

Curiosità su Il profeta ebreo che fu segato in due: Considerato insieme a Elia uno dei profeti più importanti di tutta la Bibbia, gli succederanno Geremia, Ezechiele e Daniele. Isaia (in ebraico , in latino Isaias, il cui nome vuol dire "il Signore salva"; fl. ) è stato un profeta ebreo antico. VIII secolo a. È uno dei quattro maggiori profeti biblici, al quale viene attribuito un libro: il cosiddetto Libro di Isaia. C.

