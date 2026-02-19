L ebreo proverbialmente pietoso

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ebreo proverbialmente pietoso' è 'Tobia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOBIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L ebreo proverbialmente pietoso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L ebreo proverbialmente pietoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Tobia? Tobia è un personaggio noto per la sua grande compassione e sensibilità verso gli altri. La sua bontà si manifesta attraverso gesti di generosità e disponibilità, dimostrando un cuore aperto e altruista. La sua figura rappresenta l'ideale di pietà e misericordia, spesso associato a persone che mostrano empatia anche nelle situazioni più difficili. La sua storia e il suo esempio ispirano a coltivare un atteggiamento di solidarietà e comprensione verso il prossimo, valorizzando i valori di umanità e rispetto. Tobia incarna così quella qualità di chi si prende cura degli altri con sincerità.

Questa pagina è dedicata alla definizione "L ebreo proverbialmente pietoso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L ebreo proverbialmente pietoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tobia:

T Torino O Otranto B Bologna I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L ebreo proverbialmente pietoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

