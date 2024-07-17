Un freddo che agghiaccia

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un freddo che agghiaccia' è 'Gelo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GELO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un freddo che agghiaccia" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un freddo che agghiaccia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Gelo? Il termine GELO si riferisce a un freddo intenso che agghiaccia, provocando una sensazione di congelamento profondo. Questo fenomeno si manifesta spesso durante le ondate di gelo invernali, quando le temperature scendono drasticamente e l’aria diventa insopportabilmente fredda. Il GELO può causare danni alle piante, blocchi nelle tubature e disagio alle persone esposte senza adeguata protezione. La sua presenza è un chiaro segnale di condizioni climatiche estreme.

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Un freddo che agghiaccia nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gelo

La definizione "Un freddo che agghiaccia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un freddo che agghiaccia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gelo:

G Genova E Empoli L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un freddo che agghiaccia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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