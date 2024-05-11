È brutto da ingoiare

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È brutto da ingoiare' è 'Rospo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROSPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È brutto da ingoiare" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È brutto da ingoiare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Rospo? Il termine si riferisce a qualcosa di sgradevole o difficile da accettare, spesso associato a un sapore sgradevole o a una realtà difficile da digerire. È una parola usata per descrivere situazioni o cose che risultano particolarmente spiacevoli o indigeste, creando una sensazione di disgusto o fastidio. Un esempio comune è quando si parla di un problema o di una notizia difficile da accettare, simile a un sapore sgradevole che si fatica a ingoiare.

È brutto da ingoiare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Rospo

Se la definizione "È brutto da ingoiare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È brutto da ingoiare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Rospo:

R Roma O Otranto S Savona P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È brutto da ingoiare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

