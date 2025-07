Lo si prende per una rana nei cruciverba: la soluzione è Rospo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo si prende per una rana' è 'Rospo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ROSPO

Curiosità e Significato di Rospo

La parola Rospo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rospo.

Perché la soluzione è Rospo? Rospò è il termine italiano che indica una rana di dimensioni grandi o di aspetto tozzo. Il nome deriva dal suono gutturale che si pensa faccia questa creatura, spesso associata a stagioni umide e ambienti naturali. È un vocabolo semplice ma evocativo, che richiama immediatamente l’immagine di un anfibio saltellante e vivace, simbolo di natura e rinnovamento.

Come si scrive la soluzione Rospo

Hai trovato la definizione "Lo si prende per una rana" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

O Otranto

S Savona

P Padova

O Otranto

