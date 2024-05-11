Ampolla per un condimento untuoso

Home / Soluzioni Cruciverba / Ampolla per un condimento untuoso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ampolla per un condimento untuoso' è 'Oliera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLIERA

Perché la soluzione è Oliera? Un contenitore piccolo e spesso di vetro o ceramica, usato per conservare oli aromatici o condimenti liquidi. È ideale per aggiungere un tocco di sapore alle pietanze, mantenendo il condimento fresco e a portata di mano. La forma compatta permette di versare con precisione la quantità desiderata, rendendo più comodo l’utilizzo in cucina. Questo oggetto rende più elegante e pratico l’uso quotidiano di oli e salse.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Ampolla per un condimento untuoso" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ampolla per un condimento untuoso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Ampolla per un condimento untuoso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oliera

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ampolla per un condimento untuoso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ampolla per un condimento untuoso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oliera:

O Otranto L Livorno I Imola E Empoli R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ampolla per un condimento untuoso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La si porta in tavola con l insalataSi porta in tavola con l insalataSi riempie di extravergineCondimento untuosoUn condimento dei Paesi mediterraneiUn condimento grosso e finoCaratterizzata dall aspetto untuosoCondimento marino