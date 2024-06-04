Condimento untuoso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Condimento untuoso' è 'Olio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Condimento untuoso', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 4 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: OLIO

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Condimento untuoso [Soluzione Cruciverba 4 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Consulta l’elenco delle definizioni che portano a Olio: Olio.

Hai trovato la definizione "Condimento untuoso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà. È possibile che la definizione "Condimento untuoso" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 4 lettere della soluzione Olio:

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Condimento untuoso" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.