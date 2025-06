Ampolla illuminante nei cruciverba: la soluzione è Lampadina

LAMPADINA

Curiosità e Significato... La parola Lampadina è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lampadina.

Perché la soluzione è Lampadina? Un'ampolla illuminante è un oggetto che fornisce luce, come una lampadina, grazie a un filamento o a tecnologie più moderne. La parola rappresenta quell'elemento fondamentale per illuminare case, strade e ambienti, trasformando l'oscurità in luminosità. È un simbolo di innovazione e comfort quotidiano, rendendo gli spazi più accoglienti e funzionali.

Se "Ampolla illuminante" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

M Milano

P Padova

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

