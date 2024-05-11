Si abbottona sul petto

SOLUZIONE: GILÈ

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si abbottona sul petto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si abbottona sul petto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gilè? Un capo di abbigliamento che si indossa sul davanti, spesso con bottoni, per proteggersi dal freddo o per motivi di stile. È versatile e può essere indossato sopra camicie o maglioni. Il gileè permette di regolare la temperatura corporea e aggiunge un tocco elegante o casual all'outfit. È molto diffuso in diverse stagioni e occasioni, rappresentando un accessorio pratico e fashion.

Si abbottona sul petto nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Gilè

In presenza della definizione "Si abbottona sul petto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si abbottona sul petto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Gilè:

G Genova I Imola L Livorno È -

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si abbottona sul petto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

