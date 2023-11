La definizione e la soluzione di: Non si può prendere di petto se si è bassi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : DO

Significato/Curiosita : Non si puo prendere di petto se si e bassi

Piumaggio è data dal fatto che alcune penne della parte anteriore del petto assumono l'aspetto e la consistenza di setole, a volte anche molto lunghe e sporgenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non si può prendere di petto se si è bassi : prendere; petto; bassi; Il Cappellaio che invita Alice a prendere un tè; Abilita a prendere lezioni di guida; prendere possesso nuovamente; Bisogna rispettarli nel prendere le medicine; Bisogna rispettarli nel prendere le medicine; Nel petto del poeta; Supereroe in tuta rossa e blu con una S sul petto ; Intrecciate sul petto ; Hanno il petto luccicante; Porta la stella al petto nei film western; Cantanti tra tenori e bassi ; Tutt altro che bassi ; Quelli bassi si trovano in Europa; La regione di Belgio Paesi bassi e Lussemburgo; Città dei Paesi bassi ;

Cerca altre Definizioni