Fa vita sotterranea

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Fa vita sotterranea' è 'Talpa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TALPA

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Perché la soluzione è Talpa? Una talpa è un animale che vive principalmente sotto terra, scavando tunnel e tane per trovare cibo e protezione. La sua attività sotterranea permette di creare percorsi nascosti nel terreno, spesso influenzando la struttura del suolo e il paesaggio circostante. La talpa si distingue per le sue zampe robuste e la capacità di muoversi agilmente tra le gallerie create. Questa vita nascosta contribuisce a mantenere l'equilibrio dell'ecosistema sotterraneo, rendendola un elemento importante nell'ambiente naturale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa vita sotterranea". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Fa vita sotterranea nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Talpa

La definizione "Fa vita sotterranea" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa vita sotterranea" conferma che la soluzione 'Talpa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Talpa

T Torino A Ancona L Livorno P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa vita sotterranea" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Talpa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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