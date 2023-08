Il turco che fa vita beata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il turco che fa vita beata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PASCIÀ

Significato/Curiosità : Il turco che fa vita beata

Il detto "Il turco che fa vita beata" o "pascià" fa riferimento a qualcuno che vive in ozio o agio senza preoccupazioni. L'origine risale al periodo dell'Impero ottomano, quando i pascià turchi erano alti funzionari con potere e ricchezza considerevoli. Questa espressione indica chi conduce una vita agiata senza affanni, come se fosse un alto dignitario ottomano. Spesso usato in senso scherzoso, il proverbio mette in evidenza l'immagine dell'opulenza e della tranquillità associata all'élite turca dell'epoca. In sintesi, l'espressione sottolinea la vita senza problemi e il lusso, facendo un'analogia con la prosperità dei pascià nell'antica Turchia.

