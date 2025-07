Animale che vive in gallerie nei cruciverba: la soluzione è Talpa

TALPA

Curiosità e Significato di Talpa

Perché la soluzione è Talpa? La talpa è un piccolo mammifero che vive principalmente sotto terra, scavando gallerie e tunnel sotterranei. Dotata di zampe robuste e muscolose, si muove agilmente nel sottosuolo, cercando lombrichi e radici da mangiare. Il suo stile di vita sotterraneo le permette di evitare predatori e di creare un intricato sistema di passaggi nascosti. La talpa è un esempio affascinante di adattamento alla vita sotterranea.

Come si scrive la soluzione Talpa

