TALPA

Curiosità e Significato di Talpa

La soluzione Talpa di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Talpa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Talpa? Una talpa è un infiltrato nascosto che si insinua all’interno di un'organizzazione o di un ambiente, spesso con intenti di spionaggio o sabotaggio. Nel linguaggio giornalistico, si usa questa parola per descrivere qualcuno che si inserisce segretamente in un contesto, come un informatore o un agente sotto copertura. È un termine che richiama l’immagine di chi lavora silenziosamente dietro le quinte.

Come si scrive la soluzione Talpa

T Torino

A Ancona

L Livorno

P Padova

A Ancona

