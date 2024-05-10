La via d accesso

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La via d accesso' è 'Adito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La via d accesso" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La via d accesso". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Adito? L'adito rappresenta il percorso o l'apertura che permette di accedere a un luogo o a uno spazio. È la via attraverso cui si può entrare o uscire, facilitando il passaggio tra ambienti diversi. Questa apertura può essere costituita da una porta, una finestra o qualsiasi apertura fisica che consente il contatto tra due aree. La funzione principale di un adito è quella di offrire un punto di accesso, rendendo possibile la comunicazione o il movimento tra i diversi ambienti.

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La via d accesso nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Adito

La soluzione associata alla definizione "La via d accesso" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La via d accesso" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Adito:

A Ancona D Domodossola I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La via d accesso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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