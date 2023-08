Lo consente la porta aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo consente la porta aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ADITO

Significato/Curiosita : Lo consente la porta aperta

Nome di "porta nuova" lo si deve al nome della nuova porta meridionale del 1620, dovuta al primo ampliamento del centro storico di torino verso la cosiddetta... Mancanza di fede può dare adito all'incredulità (come nella bestemmia e nell'apostasia). la mancanza di speranza può dar adito alla disperazione o all'indifferenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

