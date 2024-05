Una corda della chitarra

Voce verbale

Curiosità su: Cantino è un termine che indica, negli strumenti a fiato a sacca, come le cornamuse o le zampogne, una canna forata, atta a produrre la melodia, che, assieme ad altre che emettono un suono unico e continuo, chiamate bordoni, compongono l'assieme musicale dello strumento. Lo si può trovare anche su moltissimi strumenti a corda di genere diverso, riferito alla corda più sottile su cui si suonano delle melodie, essendo in qualche modo tastabili, cioè si può variarne la frequenza, azionando leve (anche dette tangenti come nella ghironda), chiudendo o aprendo fori e pigiando le corde in determinati punti. Tale caratteristica tuttavia non è riscontrabile negli strumenti a fiato come le cornamuse o le zampogne.

cantino

terza persona plurale del congiuntivo presente di cantare terza persona plurale dell'imperativo di cantare

Etimologia / Derivazione

vedi cantare